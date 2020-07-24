شكرا لقرائتكم خبر عن غرق سيارات وتجمّع للمياه.. شاهد ما فعلته الأمطار الغزيرة بشوارع الطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

وثّق مواطنون تأثير مياه الأمطار التي هطلت بغزارة على محافظة الطائف اليوم الجمعة، حيث تضرر عدد من السيارات وسط تجمعات لمياه الأمطار في بعض الشوارع.

وبحسب ما تم تداوله من مقاطع توثق وضع عدد من أحياء الطائف، فقد شهد حي المنتزه هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق بعض السيارات، بينما شهدت بعض الأحياء تجمع لمياه الأمطار.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت اليوم الجمعة في تقريرها عن حالة الطقس تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.