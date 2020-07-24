شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من قنصلية المملكة لدى هيوستن بشأن مواعيد العمل خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت القنصلية العامة للمملكة لدى مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية تنبيهاً مهماً للمواطنين المقيمين بالمدينة بشأن مواعيد العمل خلال عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه بمناسبه عيد الاضحى المبارك تود القنصلية التنويه بأنها ستكون مغلقة من يوم الاربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٠م وسوف يستأنف العمل- بمشيئة الله- يوم الاثنين الموافق ٣ اغسطس ٢٠٢٠ م.
وتابعت أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل على الأرقام التالية: (281-889-0570 – 281-917-8658 – 281-917-8305 )
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