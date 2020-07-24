التلفزيون السورى: الجيش الإسرائيلى يشن سلسلة هجمات على الجولان المحتل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التلفزيون السورى، مساء اليوم الجمعة، إن دوي انفجار قوي سمع بالقرب من مجدل شمس بالجولان المحتل، وأضاف التلفزيون الرسمى أن عدوانا إسرائيليا بالمروحيات، استهدف محيط بلدة حضر وعين التينة فى القنيطرة، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش شن ضربات في هضبة الجولان.
وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية وجهت ضربات لأهداف في الجانب السوري من هضبة الجولان المحتل.
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