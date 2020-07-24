فيديو.. رابطة العالم الإسلامى لرافضى الأخوة الإنسانية: الإسلام فرضها والأوطان تحتاجها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت رابطة العالم الإسلامى، منظمة دولية تنطلق من المملكة العربية السعودية إلى العالم، فى مادة فيلمية خرج بتوصيات مؤتمرها "فقه الطوارئ"، بأن يترك المتعصبين خطاب الكراهية والتحريض ضد الأديان. وأكدت رابطة العالم الإسلامى، أن الإسلام يرفض التحريض على أشقاء الأوطان، حيث إن الإسلام أوصى بالأخوة الإنسانية ووضع لها نصوصا ثابتة تقطع شك من يقيم العداوات باسم الدين. Advertisements وأوصت الرابطة، بالأوطان خيرا ومراعات الأخوة فيها بالمعروف، والتيقن من اختلاف الدين هو تنوع محمود، ويجب القبول به واجب إسلامى، ووطنى.

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