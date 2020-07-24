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رئيس مجلس النواب العراقى يطمأن على العاهل السعودى الملك سلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأنَّ رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أجرى عملية جراحية مؤخراً، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينه وبين الأمير .

وقال مكتب اعلام رئيس البرلمان العراقى في بيان إلى أنه تم التطرق خلال الاتصال إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين العراق والمملكة العربية ، حيث أكد الحلبوسى تطلع العراق إلى المزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين.

 

من جهته أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعم المملكة العربية السعودية للعراق وشعبه في المجالات كافة، مؤكدا أن استقرار العراق جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة.

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