تشاووش أوغلو يهنئ نظيره السورينامي بتولي منصبه

أنقرة / الخليج 365 هنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، نظيره السورينامي ألبرت رامدين، بمناسبة تعيينه في منصبه. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، أن تشاووش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا، برامدين، المعين حديثا. Advertisements وأضافت أن الوزير التركي هنأ نظيره السورينامي، متمنيا له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد. في سياق متصل، قالت المصادر ذاتها، إن تشاووش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم. ولم تفصح المصادر للأناضول، عن فحوى الاتصال بين الوزيرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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