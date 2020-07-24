اليمن.. مسلحون بالمهرة يغلقونها في وجه "الانتقالي"

اليمن/ مبارك محمد / الخليج 365

أغلق مسلحون قبليون مناوئون للمجلس الانتقالي الجنوبي، الجمعة، منافذ محافظة المهرة شرقي اليمن، قبيل تظاهرة ينظمها بها المجلس المدعوم إماراتيا، السبت.

وذكرت مصادر محلية، للأناضول، أن مسلحين قبليين بالمهرة، أغلقوا المنافذ الغربية للمحافظة المحاذية لمحافظة حضرموت، منعا لدخول عناصر "الانتقالي" إليها.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المسلحين انشروا في ساحات الاحتفالات العامة بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة، في خطوة استباقية لمنع إقامة تظاهرة المجلس للمطالبة بتنفيذ الإدارة الذاتية.

وأضافت أن المسلحين انتشروا أيضا قرب المؤسسات الحكومية الحيوية في ظل مخاوف لديهم من سقوطها تحت سيطرة المجلس.

وقال سالم عبد الله بلحاف، المتحدث باسم "لجنة اعتصام أبناء المهرة" (حركة شعبية)، للأناضول، إن "قبائل المحافظة خرجت لحماية مؤسسات الدولة بعد تساهل الشرعية وتواطئ القوات السعودية في الدفاع عن سقطري من السقوط في يد الانتقالي في 19 يونيو (حزيران) الماضي".

وأفاد بلحاف، بأن عناصر مسلحة تابعة للمجلس تتواجد في مطار "الغيضة" بالمحافظة، وأخرى تم استقدامها من الخارج قبل أسابيع، بهدف إسقاط مؤسسات الدولة بالمهرة وإعلان الإدارة الذاتية.

وأردف: "المهرة لا تقبل الاحتلال السعودي الإماراتي، والمجلس الانتقالي أداة الاحتلال لتمرير مخططاته بعد فشله في تحقيقها خلال الفترة السابقة".

واتهم بلحاف، الرياض وأبو ظبي بـ"الضغط على الحكومة اليمنية والسلطات المحلية بالمهرة، لمواجهة المسلحين".

واعتبر أن "المجلس الانتقالي ولد إماراتيا وصنع داخل الغرف المغلقة بهدف استبداله بالشرعية اليمنية ومشاركتها لتمرير مخططاتهم في المهرة وغيرها وتفتيت البلاد".

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من جهته لم يعلق المجلس الجنوبي الانتقالي رسميا بعد على التطورات الأخيرة بالمهرة.

وخطط المجلس لتنظيم "مليونية المهرة" للمطالبة بتنفيذ الإدارة الذاتية بالمحافظة، وهو ما يرفضه أبناء المنطقة.



والثلاثاء، أعلنت لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة، رفضها إقامة فعالية المجلس الانتقالي الجنوبي، وهددت في حالة تنفيذها باستئناف احتجاجاتها ضد السعودية عقب تعليقها جراء تداعيات كورونا.



وأشارت في بيان، إلى أن فعالية الانتقالي "تأتي لخلق فوضى وخلط الأوراق والنوايا المبيتة للاستيلاء على مؤسسات الدولة الشرعية في المحافظة تكرارا لما حدث في سقطرى (سيطرة الانتقالي على سقطرى) مؤخرا".



ومنذ نهاية 2017، دفعت السعودية بقوات تابعة لها وآليات عسكرية، إلى المهرة، بحجة تعزيز الأمن ومكافحة عمليات التهريب، وفق التحالف العربي الذي تقوده المملكة.



وإثر ذلك اندلعت احتجاجات بالمهرة ضد تواجد القوات السعودية بالمحافظة.



ولجنة اعتصام أبناء المهرة، حركة شعبية تنظم بين الحين والآخر مظاهرات ضد تواجد القوات السعودية بالمحافظة المحاذية لسلطنة عمان، وتصفه بـ"الاحتلال".



ويحظى موضوع التهريب بمحافظة المهرة، خلال الفترة الأخيرة، باهتمام متزايد من قبل الرئاسة والحكومة اليمنية والتحالف العربي.



وتمتاز المهرة بامتلاكها أطول شريط ساحلي باليمن يقدر بـ560 كم مطلة على بحر العرب، كما يوجد بالمحافظة منفذين بريين مع سلطنة عُمان هما "صرفيت" و"شحن"، إضافة إلى ميناء نشطون البحري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.