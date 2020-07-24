"علماء فلسطين": أول صلاة جمعة في آيا صوفيا "يوم فرح كبير"

غزة / رمزي محمود / الخليج 365

وصف رئيس "رابطة علماء فلسطين" مروان أبو راس، الجمعة، مشهد أول صلاة جمعة في مسجد "آيا صوفيا" بمدينة إسطنبول منذ 86 عاما بـ"يوم الفرح الكبير لكل مسلم محب لدين الله".

وقال أبو راس، في تصريح للأناضول، إن "المشهد المهيب والحشد الجماهيري في أول صلاة جمعة بآيا صوفيا اليوم، يدل على انتماء الأمة الإسلامية الصادق للإسلام ولبيوت الله".

وأقيمت اليوم أول صلاة جمعة في "آيا صوفيا" بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/ تموز الجاري، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

واعتبر أبو راس، أن قرار المحكمة التركية هو "إعادة للأمور إلى نصابها، وليس مستغربا، ولا ينبغي أن يكون كذلك".

وأضاف: "مسجد آيا صوفيا عاد إلى حضن الأمة الإسلامية، كرقم عبادي من أرقام بيوت الله التي هي أطهر بقاع الأرض".

واستنكر رئيس رابطة علماء فلسطين (غير حكومية)، معارضة بعض الأصوات العربية والمسلمة لهذا القرار.

وقال إن "ذرف الدموع" من قبل بعض العرب والمسلمين على إعادة افتتاح "آيا صوفيا" مسجدا "مثلبة كبيرة"، تضع علامات استفهام على انتمائهم للإسلام.

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وتابع: "الأصل أن يفرح المسلم بافتتاح المساجد التي يعلو فيها ذكر الله كثيرا".

واستبشر أبو راس، بتصريحات الرئيس أردوغان، باعتبار افتتاح "آيا صوفيا" بشارة نحو عودة الحرية للمسجد الأقصى المبارك.

وقال: "نقدّر عاليا التصريحات القوية والحيوية للرئيس أردوغان".

واعتبر أن تلك التصريحات "نابعة من إنسان محب لدينه وللمسجد الأقصى، وما يمثله من عقيدة راسخة لدى المسلمين، وتدل على انتماء صادق".

واستدرك بالقول إن الأحوال الراهنة للأمة العربية والإسلامية لا تعطي مؤشرات انفراج لتحرير المسجد الأقصى، إلا أنه "سيعود (سيتحرر) حتما مهما طال الزمان".

وختم أبو راس، بالقول إن واقع المنطقة يحتاج إلى إعادة صياغة، وحين يتم ذلك ستكون الطريق إلى تحرير القدس والأقصى ميسّرة".

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.