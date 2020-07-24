تونس.. الفخفاخ يقيل وزير الخارجية

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، الجمعة، إقالة وزير الشؤون الخارجية نور الدين الري، من مهامه، وتكليف كاتبة الدولة للشؤون الخارجية سلمى النيفر، بمهام وزير الخارجية بالنيابة.

وقالت الحكومة، في بيان مقتضب، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال "المستقيل" إلياس الفخفاخ، "قرر وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، إعفاء نور الدين الري من منصبه كوزير للخارجية، وتكليف سلمى النيفر بمهام وزير الخارجية بالنيابة"، دون توضيح أسباب ذلك.

وعُيّن الري (مستقل) وزيرا للخارجية، في 27 فبراير/ شباط الماضي، ضمن تشكيلة حكومة الفخفاخ.

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وفي 15 يوليو/ تموز الجاري، تقدم الفخفاخ باستقالته إلى الرئيس سعيد، في ظل "شبهة تضارب مصالح" تلاحقه، وأثارت غضبا في الائتلاف الحاكم والبرلمان.

وبعد يوم من استقالة الفخفاخ، أعلنت رئاسة الحكومة إقالة 6 وزراء، هم ممثلو حركة "النهضة" (صاحبة الأغلبية البرلمانية) بالتشكيل الحكومي.

ومنذ 27 فبراير الماضي، ترأس الفخفاخ ائتلافا حكوميا يضم: حركة "النهضة" (إسلامية)، و"التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي)، و"حركة الشعب" (ناصرية)، و"حركة تحيا تونس" ليبرالية)، و"كتلة الإصلاح الوطني" (مستقلون وأحزاب ليبرالية).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.