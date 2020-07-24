برلمانيون ودعاة كويتيون: صلاة الجمعة في آيا صوفيا "عز للمسلمين"

الكويت / الخليج 365

"يوم من أيام الله"، "عز المسلمين"، "يوم الفتح المشهود".. بهذه العبارات غرد برلمانيون حاليون وسابقون، ودعاة كويتيون، معبرين عن فرحتهم بأول صلاة جمعة في مسجد "آيا صوفيا" بمدينة إسطنبول التركية.

وقال النائب أسامة الشاهين (إخوان مسلمون) في تغريدة عبر تويتر: "جمعة مباركة وبث مباشر من مسجد آيا صوفيا، في أول صلاة جمعة بعد سنوات طويلة من تحويله متحفًا".

أما النائب السابق وليد الطبطبائي، فغرد قائلا: "آيا صوفيا يوم من أيام الله".

من جهته، وصف الداعية الإسلامي المعروف محمد العوضي، الصلاة في "آيا صوفيا" بأنها عز المسلمين.

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وقال في تغريدة: "آيا صوفيا عز المسلمين.. أول جمعة بعد 86 عاما، تكبير وتهليل، بقلاوة وحلقوم، حلوى وعصائر، ماء ورد وفرح، (لا قبور) داخل المسجد، (غُطيت) الرسوم والصلبان، آيا صوفيا يوم الفتح المشهود".

بدوره، قال رئيس "حزب الأمة" (غير مرخص) حاكم المطيري، في تغريدة: "في الوقت الذي يُمنع المسلمون في جزيرة العرب من الصلاة في المسجد الحرام ومن أداء مناسك حجهم ومن زيارة المسجد النبوي، يستعيد المسلمون في تركيا مسجد الفتح آيا صوفيا، كأول مسجد يتحرر من نفوذ الحملة الصليبية منذ سقوط الخلافة واحتلال بلدانها في الحرب العالمية الأولى".

وأقيمت اليوم أول صلاة جمعة في "آيا صوفيا"، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/ تموز الجاري، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

وتوافد المواطنون الأتراك منذ فجر الجمعة، بأعداد كبيرة نحو ساحة مسجد "آيا صوفيا" للمشاركة في الصلاة.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.