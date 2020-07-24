لبنان.. عودة إلى الإغلاق الجزئي مع ارتفاع إصابات كورونا

بيروت / حسن درويش / الخليج 365



قررت السلطات اللبنانية، الجمعة، إعادة إقفال بعض المؤسسات لمدة أسبوع اعتبارا من الإثنين المقبل، بهدف السيطرة على انتشار فيروس كورونا.



القرار اتخذته "لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية من كورونا"، عقب اجتماعها في السراي الحكومي (مقر الحكومة) في بيروت.



وشمل القرار إغلاق الأسواق الشعبية، والمسارح، وصالات السينما، والصالات الرياضية، والمسابح الداخلية، ومراكز الألعاب الإلكترونية للأطفال، والحانات، والنوادي الليلية.

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وكلفت اللجنة، أيضا، الأجهزة الأمنية المختصة التشدد في مراقبة المطاعم والمقاهي، للتأكد من عدم تجاوز زبائنها 50 بالمئة من قدرتها الاستيعابية.

وفي وقت سباق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 3.404، منها 46 وفاة، و1.666 حالة شفاء.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 15 مليونا و795 ألفا، توفي منهم أكثر من 639 ألفا، وتعافى ما يزيد على 9 ملايين و627 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.