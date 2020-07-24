حزب الله: اعتراض طائرة إيران بسوريا إرهاب أمريكي يستدعى ردا

بيروت / يوسف حسين / الخليج 365

استنكر "حزب الله" اللبناني، الجمعة، إقدام مقاتلة أمريكية على اعتراض طائرة إيرانية مدنية في أجواء سوريا، واصفا الخطوة بـ"عمل إرهابي" يستدعي ردا دوليا حاسما.

والخميس، تعرضت طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة "ماهان إير" لاعتراض من قبل مقاتلة أمريكية، ما اضطرها إلى الهبوط الاضطراري في مطار بيروت الدولي.

وتعقيبا على ذلك، اعتبر حزب الله، في بيان تلقت الاناضول، ان "ما جرى عمل إرهابي وأمر بالغ الخطورة كان يُمكن أن يكون له تداعياتٌ لا يُعرف مداها على مستوى المنطقة برمتها".

وأضاف أن "اعتراض طائرة مدنية من بين ركابها مواطنون لبنانيون يستدعي موقفاً دولياً حاسما ضد الولايات المتحدة، مع التأكيد على أن واشنطن قوة احتلال في الأرض والأجواء السورية".

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ومساء الخميس، أجلت السلطات اللبنانية مصابين من طائرة الركاب الإيرانية التي اعترضتها المقاتلة الأمريكية.

وقال رئيس مطار رفيق الحريري فادي الحسن، للأناضول، أن "الإصابات (لم يذكر عددها) بين الركاب عبارة عن رضوض فقط، والأمر لم يستلزم استدعاء الصليب الأحمر لنقلهم إلى المستشفى".

فيما قالت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى، الجمعة، إن "مقاتلة من طراز F-15 كانت في طلعة جوية روتينية في منطقة عمل قوات التحالف في حامية التنف بسوريا، أجرت مساء الخميس فحصا بصريا روتينيا لطائرة ركاب تابعة لشركة (ماهان إير) الإيرانية على مسافة آمنة تبلغ حوالي ألف متر من الطائرة".

وأضافت في بيان، أن "المقاتلة بعد أن حدّدت هوية الطائرة بأنها طائرة ركاب، ابتعدت إلى مسافة آمنة، وذلك وفق المعايير الدولية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.