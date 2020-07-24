"أئمة المساجد" بتونس: "جمعة آيا صوفيا" أبهجت المسلمين

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

اعتبر سالم العدالي رئيس الجمعية التونسية لأئمة المساجد (مستقلة)، إقامة أول صلاة جمعة في مسجد "آيا صوفيا" منذ 86 سنة، حدثا تاريخيا عظيما عند المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وقال العدالي، في حديثه للأناضول: "نحن في الجمعية التونسية لأئمة المساجد في مختلف مواقع بلادنا (تونس) نحمد الله على هذه النعمة وعلى توفيق هيئة المحكمة في تركيا في إصدار قرار إعادة فتح آيا صوفيا ذات الجذور الإسلامية".

وأضاف: "هذا المسجد له مكانة خاصة عند المسلمين، أسسه (فتحه) محمد الفاتح واليوم يعيد التاريخ نفسه على يد الرئيس رجب طيب أردوغان".

وزاد أن "أداء صلاة الجمعة في آيا صوفيا اليوم ابتهج له المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وكذلك غير المسلمين النزهاء"، معتبرا أن ذلك "دليل قاطع أن الله عز وجلّ قد قبل هذا العمل".

Advertisements

وأقيمت اليوم أول صلاة جمعة بـ"آيا صوفيا"، بحضور الرئيس أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/ تموز الجاري، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

وتوافد المواطنون الأتراك منذ فجر الجمعة، بأعداد كبيرة نحو ساحة مسجد "آيا صوفيا" للمشاركة في الصلاة.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.