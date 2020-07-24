"علماء الصومال": فتح "آيا صوفيا" تأدية للأمانة وإعلاء لكلمة الله

الصومال / الخليج 365

أعرب مجلس علماء الصومال، الجمعة، عن دعمه لافتتاح مسجد "آيا صوفيا" للعبادة، معتبرا ذلك "تأدية للأمانة وإعلاء لكلمة الله".

وذكر بيان صادر عن المجلس، أن "آيا صوفيا وقف إسلامي لا يحق لأحد التصرف فيه بغير ما أُوقف له".

وأضاف البيان: "قرار الحكومة التركية برد المسجد إلى شرط واقفه تأدية للأمانة وإعلاء لكلمة الله".

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وتابع: "إعادة معلم آيا صوفيا إلى بيت من بيوت الله يرفع فيه اسمه، فتح ونصر للإسلام وأهله".

وأُقيمت اليوم أول صلاة جمعة في "آيا صوفيا"، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/ تموز الجاري، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.



وتوافد المواطنون الأتراك منذ فجر اليوم، بأعداد كبيرة نحو ساحة مسجد "آيا صوفيا" للمشاركة في الصلاة.



و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.