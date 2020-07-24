القدس...نشطاء يتهمون إسرائيل بإخفاء "مقاطع فيديو" توثق قتل فلسطيني

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

احتج نشطاء، الخميس، على إعلان الشرطة الإسرائيلية، عدم وجود توثيق مرئي، لحادثة قتل الشرطة لإياد الحلاق (32 عاما) وهو من ذوي الإعاقة، بالقدس الشرقية في شهر مايو/أيار الماضي.

وحمل المتظاهرون، وغالبيتهم من النشطاء الإسرائيليين والأجانب، لافتات كُتب عليها باللغات العربية والعبرية والإنجليزية "العدالة لإياد".

وتم تنظيم التظاهرة بالقرب من الموقع، الذي تم فيه إطلاق النار على الحلاق، في باب الأسباط بالقدس القديمة.

وتتواجد في الشارع 11 كاميرا مراقبة، ضمن مئات الكاميرات التي ثبتتها الشرطة الإسرائيلية منذ سنوات بشوارع وأزقة القدس الشرقية لمتابعة التحركات فيها.

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وأشار النشطاء إلى 4 كاميرات في المحيط القريب جدا من الموقع، الذي قُتل فيه الحلاق برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت في 25 مايو/أيار الماضي عن قتل الحلاق (من ذوي الإعاقة ومصاب بالتوحد)، بعد الاشتباه بوجود جسم مشبوه بيده، ثم أقرت لاحقا بأنه لم يكن مسلحا واعتذرت على قتله.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها تجري تحقيقا بالحادث، ولكنها أعلنت أنها لا تمتلك توثيقا مرئيا، لعملية إطلاق النار، ما أثار غضب عائلة الحلاق ونشطاء سلام فلسطينيين وإسرائيليين وأجانب.

وعلق النشطاء، الخميس، على الكاميرات الموجودة في المحيط القريب من موقع قتل الحلاق لافتات كتب عليها "انشروا الفيديوهات"، و"إذا صورت فقد صورت القتل".

ووصل عناصر من الشرطة الإسرائيلية إلى موقع التظاهرة، وأخلت المتظاهرين من المكان دون وقوع اشتباكات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.