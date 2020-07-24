الجيش العراقي: التحالف الدولي سيسلمنا معسكرات جديدة "قريبا"

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

قالت قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي، الجمعة، إن التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي سيسلم قريبا مواقع عسكرية جديدة للجانب العراقي ضمن جدول زمني متفق عليه.



وأوضح المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن "التحالف الدولي لا يزال يدعم العراق في محاربة عصابات داعش الإرهابية".



وأضاف الخفاجي أن "التحالف الدولي سيقوم بالقريب العاجل بتسليم بعض المواقع العسكرية (لم يحددها) التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والتحالف"، مبينا أن "هناك جدولا زمنيا أعد بين الحكومة وقوات التحالف الدولي لتسليم المعسكرات".



وأردف بأن "الحكومة العراقية والتحالف الدولي ملتزمان بمواعيد تسليم المواقع، وهناك تنسيق عالٍ في هذا الصدد"، دون الإشارة إلى تواريخ محددة.



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ويتكون التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، من 61 دولة، ويتولى تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية، فضلا عن إسنادها جويا في الحرب ضد "داعش" منذ عام 2014.



وانسحبت قوات التحالف من 6 قواعد عسكرية في العراق منذ مطلع العام الجاري. ويقول التحالف الدولي إن ذلك يدخل في إطار إعادة التموضع والانسحاب من قواعد تضم عددا قليلا من الجنود.

وجاءت عمليات الانسحاب إثر تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على أراضي العراق في أعقاب مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.



وإثر اغتيال سليماني والمهندس، صوت البرلمان على قرار يطالب بموجبه الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد.



كما تتكرر، منذ ذلك الوقت، هجمات صاروخية يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران على السفارة الأمريكية ببغداد وقواعد عسكرية تضم قوات التحالف الدولي، وخاصة الأمريكية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.