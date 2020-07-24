شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمطار رعدية غزيرة على مرتفعات السودة بـ«عسير» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبد العزيز الحصيني على حسابه بموقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق هطول أمطار رعدية غزيرة على مرتفعات السودة بمنطقة عسير، مساء اليوم الجمعة. ويوضح المقطع تعرض مرتفعات السودة لعواصف رعدية وبرق شديد. Advertisements

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