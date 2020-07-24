شاهد.. أنياب أفعى الرمال “أم جنيب” السامة المنتشرة بالمملكة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو متداول لأحد أنواع الأفاعي السامة المنتشرة في المملكة يحمل اسم (أم جنيب)، ويكثر وجودها في المناطق الرملية. ويظهر المقطع المتداول مدى ضخامة الأنياب المعكوفة داخل فك هذا النوع من الأفاعي. كما أن سمها يؤثر على الجهاز الدوري الدموي، وأغلب حالات اللدغات في المملكة بسببها وذلك لكثرتها وقدرتها على التخفي.

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