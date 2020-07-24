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شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة «سبوتنيك» الروسية تنقل عن صحيفة «الخليج 365» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
نشرت وكالة “سبوتنك الروسية”، مؤخرًا، إحدى المواد الإخبارية نقلًا عن صحيفة الخليج 365 الإلكترونية، حيث تناولت خبرًا صحيًا كانت “الخليج 365” قد نشرته مؤخرًا تحت عنوان”استشاري: مادة طبيعية متوفرة في المملكة تحمي من أمراض القلب والسكر والضغط“.
ويأتي هذا النقل من الوكالة الروسية تعبيرًا عن الثقة التي تحظى بها الصحيفة لدى قرائها والوسط الإعلامي المحلي والدولي على حد سواء، في مؤشر هام لجودة المحتوى الإعلامي.
وتحرص صحيفة الخليج 365 الإلكترونية، وفق سياسة تحريرية دقيقة على نقل الخبر الصحيح بمهنية عالية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.