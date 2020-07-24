الغنوشي: جلسة 30 يوليو ستكون لحظة لتأكيد الثقة في رئيس البرلمان وليس لسحبها

وأضاف الغنوشي في تصريح إعلامي أنه هو من تولى تقديم المقترح ومكتب المجلس لم يحتاج للتصويت مشددا على أن القرار يأتي احتراما لإرادة 73 نائبا، بحسب ما ذكرت إذاعة "شمس FM".

كما أشار الغنوشي إلى أن لائحة سحب الثقة منه التي قدمها 73 نائبا تتضمن جملة من الإخلالات التي بإمكانها إسقاط اللائحة شكليا.