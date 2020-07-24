إجمالي إيرادات العراق من النفط في يونيو قرابة 3 مليارات دولار

وأضاف بيان الوزارة أن إجمالي صادرات العراق من النفط في يونيو/ حزيران بلغت 84.849 مليون برميل، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للوزارة.

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وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت، في مطلع الشهر الماضي، عن انخفاض صادرات النفط الخام لشهر مايو/أيار الماضي، إلى 99.585 مليون برميل وارتفاع الإيرادات مقارنة بشهر أبريل/نيسان.

وصرحت الوزارة، في بيان لها: "تعلن وزارة النفط عن الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر مايو الماضي، وبحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 99 مليونا و585 ألفا و283 برميلا، بإيرادات بلغت أكثر من 2 مليار و91 مليونا، و811 ألف دولار.

وقالت الوزارة، في البيان: "إن كمية الصادرات من النفط الخام لشهر أبريل الماضي بلغت 103 مليونا و 144 ألفا و 911 برميلا، بإيرادات بلغت أكثر من مليار واحد و423 مليونا و499 ألف دولار، لافتة إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 13.801 دولار".