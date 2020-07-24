الديوان الأميري: الصورة المتداولة المنسوبة لأمير الكويت "غير صحيحة"

وقال وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي الجراح الصباح، اليوم الجمعة، إن "الصورة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي على أنها صورة منسوبة إلى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، هي صورة غير صحيحة"، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأكد ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار وصور غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية، وقد تعرض فاعلها للمساءلة القانونية.
وكان الديوان الأميري الكويتي أصدر بيانا حول صحة أمير البلاد، الشيخ الصباح الأحمد الصباح، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، مؤكدا أن "أمير البلاد بحالة صحية مستقرة، لاستكمال العلاج".
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