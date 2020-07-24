إثر اختطاف الناشطة الألمانية...سفارة بلادها توقف أعمالها في بغداد

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن السفارة الألمانية أوقفت جميع مشاريعها وأعمالها، ودخلت في حالة إنذار إثر اختطاف الناشطة هيلا يوم الاثنين الماضي، في منطقة الكرادة وسط بغداد.

© AP Photo / Khalid Mohammed

ولم تكشف الجهات الأمنية والقضائية عن الجهة الخاطفة، فيما لم تعلن عن اعتقال خاطفي الناشطة الألمانية، مكتفية بالإشارة إلى أن عملية تحريرها جرت من داخل أحد مناطق جانب الرصافة من بغداد، مع استمرار التحقيقات.

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وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقته مراسلتنا صباحا، تحرير المختطفة الألمانية هيلا ميفيس من قبل القوات الأمنية وبإشراف محكمة تحقيق الرصافة، فجر اليوم.

ونوه البيرقدار، إلى أن التحقيق جار بخصوص تلك الجريمة، والنتائج تعلن حين اكتمال الإجراءات التحقيقية.

واختطفت الناشطة الألمانية، مديرة القسم الثقافي في معهد غوتا الألماني، في الثامنة من مساء يوم الاثنين الماضي، على يد مسلحين مجهولين في منطقة "أبو نواس" بالقرب من الكرادة وسط العاصمة بغداد.