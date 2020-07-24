وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن السفارة الألمانية أوقفت جميع مشاريعها وأعمالها، ودخلت في حالة إنذار إثر اختطاف الناشطة هيلا يوم الاثنين الماضي، في منطقة الكرادة وسط بغداد.
© AP Photo / Khalid Mohammed
ولم تكشف الجهات الأمنية والقضائية عن الجهة الخاطفة، فيما لم تعلن عن اعتقال خاطفي الناشطة الألمانية، مكتفية بالإشارة إلى أن عملية تحريرها جرت من داخل أحد مناطق جانب الرصافة من بغداد، مع استمرار التحقيقات.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقته مراسلتنا صباحا، تحرير المختطفة الألمانية هيلا ميفيس من قبل القوات الأمنية وبإشراف محكمة تحقيق الرصافة، فجر اليوم.
ونوه البيرقدار، إلى أن التحقيق جار بخصوص تلك الجريمة، والنتائج تعلن حين اكتمال الإجراءات التحقيقية.
واختطفت الناشطة الألمانية، مديرة القسم الثقافي في معهد غوتا الألماني، في الثامنة من مساء يوم الاثنين الماضي، على يد مسلحين مجهولين في منطقة "أبو نواس" بالقرب من الكرادة وسط العاصمة بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر إثر اختطاف الناشطة الألمانية...سفارة بلادها توقف أعمالها في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.