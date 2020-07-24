الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع مهمة شمالي البيضاء

موسكو – سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "الجيش تمكن من تحرير مواقع استراتيجية في جبهة قانية شمالي البيضاء، عقب هجمات عدة شنها خلال الأيام الماضية على مواقع تمركز الحوثيين".
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وأكدت "سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين خلال المواجهات".
وأشارت إلى "مساندة مقاتلات التحالف العربي، الجيش اليمني في المواجهات، واستهدافها تجمعات للحوثيين وتعزيزاتهم".
في السياق، نقل موقع الدفاع اليمنية عن قائد اللواء 117 مشاة في الجيش اليمني، العميد أحمد النقح، قوله إن "الحوثيين تكبّدوا خلال الأيام الماضية خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش، وغارات دقيقة لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتعزيزات الحوثيين في جبال اليسبل ومسعودة الاستراتيجية"، ووفقاً للعميد النقح "لاتزال المواجهات مستمرة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين".
وكان الجيش اليمني أعلن، الثلاثاء الماضي، على لسان قائد اللواء 143 مشاة، العميد ذياب القبلي، السيطرة على عدد من المواقع والمرتفعات في عدة محاور بمنطقة قانية شمالي البيضاء، خلال هجوم وصفه بالنوعي بإسناد من مقاتلات التحالف.
وفي الـ 29 من حزيران/يونيو الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين، سيطرتها على مناطق بمساحة 400 كيلو متر مربع في محافظتي البيضاء ومارب وسط وشمال شرقي اليمن، بينها جبهة قانية ومديرية ردمان معقل البرلماني والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، ياسر العواضي، خلال عملية هجومية واسعة على الجيش اليمني.
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