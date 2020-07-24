وقال مصدر في الخارجية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الجمعة، إن الأموال الظاهرة في الفيديو المتداول مسحوبة من أحد البنوك التجاریة كما ھو مثبت علیھا، وهو ما يعني أنها مبالغ قد تخص أحد منتسبي الوزارة ولا علاقة لوزارة الخارجیة وحساباتھا بھا.
وأكد المصدر أن حسابات الخارجیة هي في بنك الكویت المركزي فقط، ولیس لھا أي حسابات في البنوك التجاریة، وذلك التزاما بتوجیھات وزارة المالية، إذ یتم الصرف منھا وفق ضوابط وموافقات مسبقة من الجھات الرقابیة في الدولة.
وأضاف المصدر أن الوزارة باشرت البحث والتحقیق بعد إطلاعها على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص یعرض مبالغ نقدیة، مستغلا سیارة یظھر عليها ملصق باسم الوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الكويتية تنفي علاقتها بشخص يعرض أموالا داخل سيارة تابعة لها...فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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