بغداد - سبوتنيك - وقالت الخلية في بيان "سقوط 4 صواريخ نوع كاتيوشا داخل معسكر بسماية عصر اليوم"، لافتة إلى أن "الصاروخ الأول سقط على مستودع للدورع والثاني على " كرفانات" تابعة لفوج حماية المعسكر والصاروخين الآخرين سقطا في ساحة فارغة، ما أدى إلى أضرار مادية فقط دون وقوع خسائر
© AP Photo / Sgt. Kyle Talbot
وأضافت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن انطلاق هذه الصواريخ كان من منطقة الداينية التابعة لمحافظة ديالى".
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ويضم معسكر بسماية قوات أمريكية وقوات من جنسيات أخرى ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).
هذا وضبطت الأجهزة الأمنية العراقية يوم أمس الخميس، طائرة مسيرة تحمل مقذوفا فوق إحدى البنايات في منطقة الجادرية وسط بغداد.
وتتعرض قواعد عسكرية عراقية، تستضيف جنودا أمريكيين، فضلا عن محيط السفارة الأمريكية ببغداد، بشكل مستمر ومنذ أشهر لهجمات صاروخية متكررة.
كانت هذه تفاصيل خبر يضم قوات للتحالف الدولي... سقوط 4 صواريخ على معسكر "بسماية" جنوبي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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