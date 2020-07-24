الارشيف / اخبار الخليج

مصر تقدم مساعدات طبية إلى اليمن لمواجهة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

© REUTERS / Khaled Abdullah

القاهرة- سبوتنيك. وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن "مصر أرسلت طائرتين تحملان الدفعة الثانية من المساعدات الطبية، مكونة من محاليل وألبسة وقائية ومستلزمات لمجابهة فيروس ، وحضر استقبالها الملحق العسكري لسفارة اليمن لدى العميد الركن يحيى الوعيل".

وقال وكيل وزارة الصحة اليمنية الدكتور شوقي الشرجبي، إن "المساعدات تأتي في إطار التنسيق الثنائي بين حكومتي البلدين"، معرباً عن "تقدير اليمن لمصر ووقوفها الدائم الى جانب الشعب اليمني".

من جانبه، أكد السفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق، "دعم ومساندة مصر للحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات"، متمنياً أن "يعم الاستقرار اليمن".

وذكر أن "المساعدات تأتي كمساهمة رمزية من جمهورية مصر لليمن في إطار ما يمر به اليمن من أزمة صحية جراء وباء كورونا"، مشيراً إلى "عمق العلاقات التي تربط البلدين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تقدم مساعدات طبية إلى اليمن لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا