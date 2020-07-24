مصر تقدم مساعدات طبية إلى اليمن لمواجهة كورونا

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وقال وكيل وزارة الصحة اليمنية الدكتور شوقي الشرجبي، إن "المساعدات تأتي في إطار التنسيق الثنائي بين حكومتي البلدين"، معرباً عن "تقدير اليمن لمصر ووقوفها الدائم الى جانب الشعب اليمني".
من جانبه، أكد السفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق، "دعم ومساندة مصر للحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات"، متمنياً أن "يعم الاستقرار اليمن".
وذكر أن "المساعدات تأتي كمساهمة رمزية من جمهورية مصر لليمن في إطار ما يمر به اليمن من أزمة صحية جراء وباء كورونا"، مشيراً إلى "عمق العلاقات التي تربط البلدين".
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