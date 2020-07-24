"حزب الله": اعتراض الطائرة المدنية الإيرانية عمل إرهابي

وأشار الحزب، في بيان، اليوم الجمعة، إلى أن "ما جرى عمل إرهابيّ وأمر بالغ الخطورة، كان يمكن أن يكون له تداعيات لا يعرف مداها على مستوى المنطقة برمّتها".

ولفت بيان الحزب إلى أنّ "قيام الطائرتَين الحربيتين الأمريكيتين باعتراض طائرةٍ مدنية من بين ركابها مواطنون لبنانيون، يستدعي موقفا دوليا حاسما ضد ​الولايات المتحدة الأمريكية​، مع التأكيد أن الولايات المتحدة هي قوة احتلال في الأرض والأجواء السورية".

وهنأ الحزب جميع الركاب الّذين كانوا على متن الطائرة وخصوصا المواطنين اللبنانيين بالسلامة، معربا عن "تضامنه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع الجمهورية العربية السورية في وجه العربدة الأمريكية المتمادية".

هذا وكانت تقارير أولية قد أشارت إلى أن المقاتلات إسرائيلية، ولكن التلفزيون الإيراني أكد أن المقاتلات التي اعترضت الطائرة كانت أمريكية وليست إسرائيلية.