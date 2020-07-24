شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وبرق ورعد بمدينة الطائف فى السعودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، شملت أحياء المنطقة الصناعية وشهار والردف وليا وسمنان وسمينين وجنوب الطائف حتى سالت على الأودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.





ونشرت قناة العربية عبر حسابها المخصص لأحوال الطقس، بموقع تويتر، مقطع فيديو لهطول الأمطار المصحوبة بالبرق والرعد في محافظة الطائف والتي شهدت غرق بعض الشوارع والسيارات.

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وتشهد منطقة الخليج، اليوم الجمعة، طقسا متباينا توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية بتقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.