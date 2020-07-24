شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية تسجل 570 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 570 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 18834 حالة فى المغرب.

وأشارت الصحة المغربية إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1086437 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت المعطيات الرسمية لوزارة الصحة المغربية بأن الفترة نفسها عرفت 7 حالات وفيات، 5 حالات في طنجة وحالة بوزان وأخرى في مكناس، ليصل عدد "ضحايا كورونا" إلى 299 حالة، موضحة أن التأكد من 228 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 16100 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.