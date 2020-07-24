شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: سقوط 4 صواريخ على قاعدة عسكرية تستخدمها قوات التحالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الجيش العراقي أكد بسقوط 4 صواريخ على قاعدة عسكرية تستخدمها قوات التحالف ولا خسائر، موضحاً أن الصواريخ سقطت على قاعدة بسماية التي يستخدمها جنود إسبان.

فى سياق آخر، كان قد أعلن يحيى رسول الناطق باسم القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية، عبر حسابه على تويتر، أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من القبض على أحد الإرهابيين المشاركين فى مجزرة سبايكر، بمحافظة كركوك.

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وقال الناطق باسم القوات المسلحة العراقية: "من خلال عملية نوعية مباغتة جرت فجر اليوم الخميس، أبطال جهاز مكافحة الإرهاب يتمكنون من إلقاء القبض عنصرين من عصابات داعش الإرهابية أحدهما مشترك بمجزرة سبايكر.

وأضاف أن العملية جاءت فى محافظة كركوك بعد تنسيق استخبارى ومعلوماتى مشترك مع مكافحة الإرهاب فى السليمانية.