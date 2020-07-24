شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء وزير الشئون الخارجية التونسى نور الدين الرى من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس إلياس الفخفاخ، اليوم الجمعة، وزير الخارجية نور الدين الري من مهامه، وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية بأن الفخفاخ وبعد التشاورمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، قرر إعفاء نور الدين الري من منصبه كوزير للشؤون الخارجية. واضافت الوكالة أن الفخفاخ كلف كاتبة الدولة للشؤون الخارجية سلمى النيفر، بمهام وزير الخارجية بالنيابة.

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