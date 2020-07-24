شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 4 صواريخ كاتيوشا على قوات التحالف الدولى جنوبى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش العراقي في بيان إن أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة عسكرية تستخدمها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة جنوبي بغداد اليوم الجمعة مما تسبب في بعض الخسائر المادية دون وقوع إصابات.

وسقطت الصواريخ على قاعدة بسماية حيث يتمركز جنود إسبان في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش، ويخفض التحالف من عدد قواته في العراق.

واستهدفت هجمات بالصواريخ وقذائف المورتر قواعد تضم قوات للتحالف وسقطت أيضا قرب السفارة الأمريكية في بغداد على مدى الأشهر الماضية.

وتلقي الولايات المتحدة بمسؤولية تلك الهجمات على جماعات مسلحة مدعومة من إيران. ولم تعلن أي جماعة مسلحة معروفة من الجماعات التي تدعمها إيران مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات.