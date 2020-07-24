شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: 197 حالة إصابة بفيروس كورونا فى صفوف الجالية حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 197 حالة وفاة، و3802 إصابة، و1644 حالة تعاف في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا للمواطنين، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 56، ويبقى عدد الإصابات كما هو 104 إصابات، فيما سجلت حالة تعافي واحدة.



كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف أبناء الجالية، مضيفة أن حالة المصاب مستقرة، وهو في الحجر الصحي، وأنها تتابع حالته الصحية.