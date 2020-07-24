شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: 197 حالة إصابة بفيروس كورونا فى صفوف الجالية حول العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 197 حالة وفاة، و3802 إصابة، و1644 حالة تعاف في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا للمواطنين، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 56، ويبقى عدد الإصابات كما هو 104 إصابات، فيما سجلت حالة تعافي واحدة.
كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف أبناء الجالية، مضيفة أن حالة المصاب مستقرة، وهو في الحجر الصحي، وأنها تتابع حالته الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين: 197 حالة إصابة بفيروس كورونا فى صفوف الجالية حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.