شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 4 شروط للعزل المنزلي للمصابين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

لخّصت وزارة الصحة في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” شروط العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت الوزارة إن هذه الشروط تتلخص في تواجد المصاب داخل غرفة نوم مخصصة له، كما يجب أن يتم توفير دورة مياه منفصلة للمريض ويكفي تعقيمها إذا كانت مشتركة، كما أن التهوية الجيدة وفتح النوافذ باستمرار من أهم اشتراطات العزل، بالإضافة إلى تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام.

وكانت الوزارة قد أطلقت قبل أيام دليلًا شاملًا لإجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، حيث تضمن الدليل تعريفًا بالحالات التي تستدعي العزل المنزلي (تأكد الإصابة/ الاشتباه في الإصابة)، حيث أكدت إلزامية العزل المنزلي لكل من تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.