شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم مهم من «تعليم جدة» بشأن العودة للعمل بعد إجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت إدارة التعليم بمحافظة جدة تعميماً مهماً بشأن موعد عودة الهيئة التعليمية والإدارية للعمل. وأوضحت صحيفة الميدان التعليمي أنه بحسب التعميم فإن موعد عودة الهيئة التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية سيكون يوم الأحد 1441/12/26هـ، ومن يتغيب عن العمل بعد إجازة عيد الأضحى سوف يطبق بحقه النظام.

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