شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

قال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن: إنأول قرار اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزأن لا توجد استثناءات في حج هذا العام.

ونقل الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة بموقع تويتر، تصريحات وزير الحج التي قال فيها: “لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام”، مُضيفًا أن عملية اختيار الحجاج جرت بشفافية تامة، وفريضة الحج ستقام حسب الاشتراطات الصحية، مؤكدًا أن ضمان سلامة الحجاج والقائمين على خدمتهم هي أولوية لدى جميع الجهات المشاركة بالحج.

وتابع وزير الحج: “تم إعداد خطة استثنائية مُحكمة لضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد، فالمملكة استقبلتخلال 10 سنوات أكثر من 150 مليون حاج ومعتمر، مُشيرًا إلى أن جائحة كورونا بدأت وفي المملكةحوالي نصف مليون معتمر، حيث وضعت أولوية لحماية الأرواح خلال موسم الحج، ونُركز على سلامة الحاج ومنع انتشار الفيروس.