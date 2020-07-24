شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمطار رعدية غزيرة على «الطائف» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر أمطار رعدية غزيرة على محافظة الطائف نادرة الحدوث.
ويوضح المقطع هطول الأمطار بغزارة شديدة وسط أصوات الرعد وكأن الطائف تعيش أجواء شتوية وليس في فصل الصيف.
وعلق المغردون عبر هاشتاق #الطائف_الآن عن سعادتهم الشديدة بهطول الأمطار بهذا الشكل على المحافظة، التي طالما ما تشهد في هذا الوقت من العام درجة حرارة مرتفعة تلامس الـ40 درجة مئوية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت اليوم الجمعة في تقريرها عن حالة الطقس تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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