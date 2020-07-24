شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف المغربية: صلاة عيد الأضحى فى البيوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فى المغرب، يوم الجمعة، عدم إقامة صلاة العيد الأضحى في المصليات والمساجد، نظرا إلى انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الوزارة في بيان لها أنها تذكر "المواطنين والمواطنات أن الاحتراز من عدوى الوباء لا يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وتجوز إقامتها في البيوت، وليست الخطبة شرطا فيها، ووقتها بعد طلوع الشمس بنصف ساعة إلى وقت الزوال".

كانت وزارة الأوقاف المغربية قد دعت أيضا إلى إقامة صلاة عيد الفطر في البيوت، جراء فيروس كورونا الذي أصاب 18 ألفا و264، توفي 292 منهم بينما تعافى 15 ألفا و872.

وفى الخامس عشر من يوليو الجارى، استأنفت مساجد المغرب، إقامة الصلوات الخمس، باستثناء صلاة الجمعة، وسط تدابير وقائية لأجل كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقام المغرب برفع القيود على نحو تدريجى، فى يونيو الماضى، لكنه أبقى على عدد من الإجراءات الوقائية والصحية لأجل تفادى ارتفاع جديد فى إصابات كورونا.

وفى التاسع من يوليو الجارى، أعلنت الحكومة المغربية، تمديد العمل بحالة الطوارئ الصحية لشهر إضافى فى سياق سعيها إلى مواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

وفى وقت سابق، حددت وزارة الأوقاف المغربية شروط إقامة الصلاة، وهى مراعاة التباعد الاجتماعى بمسافة متر ونصف المتر بين الشخص والآخر.