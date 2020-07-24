الجزائر تسجل 675 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أعلى حصيلة يومية منذ فبراير

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الجزائر أعلى حصيلة يومية للإصابة بفيروس كورونا منذ بدء ظهور المرض بها في فبراير الماضي بتسجيلها 675 حالة إصابة في يوم واحد، وأعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 26 ألفا و123 مصابا، و1136 حالة وفاة.

وقال فورار إنه تم تسجيل 675 حالة إصابة جديدة، و12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 17 ألفا و693 حالة، وأضاف أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 65 مريضا بالعناية المركزة.

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يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.