شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الهيل ينشر تسريبا جديدا يفضح تآمر المطيرى على العائلة الحاكمة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المعارض القطرى خالد الهيل، تسريبا جديدا، يفضح فيه تآمر القذافى مع الداعية الكويتى حاكم المطيرى المقيم بتركيا، للتحريض على العائلة الحاكمة فى الكويت ونشر الفوضى بالدولة ويوضح التسريب اعتراف القذافى بعلاقته مع المعارضة السعودية مضاوى الرشيد.

ويوضح التسريب أيضا تحريض القذافى على السعودية والعائلة الملكية هناك، ويحرض على نشر الفوضى وحكم عائلة آل سعود فى السعودية وآل الصباح فى الكويت.

وسبق أن تم كشف تسريبات مسجلة للقاء سابق جمع بين الكويتى الهارب حاكم المطيرى والرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، عن وجود أجندة مشتركة بين الطرفين تقوم على التخطيط لنشر الفوضى الخلاقة فى الدول العربية بشكل عام ودول الخليج بصفة خاصة، مستغلين حالة الفوضى التى انتشرت فى عدة دول آنذاك.