شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق على عقد جلسة برلمانية للتصويت وسحب الثقة من راشد الغنوشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مراسلها أنه تم الاتفاق في مكتب مجلس النواب التونسي على عقد جلسة عامة برلمانية للتصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الخميس المقبل.

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