مدير المسجد الإبراهيمي: فتح مسجد "آيا صوفيا" أثلج صدورنا

رام الله / أيسر العيس / الخليج 365

قال حفظي أبو سنينة، مدير المسجد الإبراهيمي، في الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، إن فتح مسجد "آيا صوفيا" أمام المصلين، وإقامة أول صلاة جمعة فيه، أمر "أثلج الصدور وشرح النفوس".

وفي حديثه للأناضول، قال أبو سنينة: "بعد انقطاع دام 86 عاما، يصدح الأذان من جديد في آيا صوفيا، وتقام فيه الصلاة، وهذا ما أثمرته جهود المخلصين".

وأضاف: "مما يثلج الصدور ويشرح النفوس عندما رأينا الأذان يرفع من هذا المسجد وتقام فيه أول صلاة جمعة، هذا كان يحمل معه بوادر الخير وبعث الأمل في النفوس".

وأقيمت اليوم أول صلاة جمعة في مسجد "آيا صوفيا" بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/تموز الجاري، قرار مجلس الوزراء، الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

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وتوافد المواطنون الأتراك منذ فجر الجمعة، بأعداد كبيرة نحو ساحة مسجد "آيا صوفيا" للمشاركة في الصلاة.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

ويعتبر المسجد الإبراهيمي، رابع أقدم مسجد على وجه الأرض، بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ويعد من أكناف بيت المقدس.

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