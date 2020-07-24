سياسي ليبي: الروح عادت للجسد في "آيا صوفيا"

االأناضول

أبدى عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن الشاطر، الجمعة، سعادته بإحياء أول صلاة جمعة في مسجد "آيا صوفيا الكبير"، بعد انقطاع 86 عاما، واصفا الخطوة بأنها بـ"مثابة عودة الروح للجسد المنهك".

وكتب الشاطر في تغريدة عبر "تويتر": "اليوم الجمعة يوم تاريخي مبهر، حيث تدافع عشرات الآلاف لإحياء أول صلاة في مسجد آيا صوفيا بعد انقطاع دام 86 عاما".

وأضاف: "عودة الصلاة إلى آيا صوفيا تعني عودة الروح للجسد المنهك، لينهض الإسلام وتُرفع رايات المحبة والسلام خفاقة".

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وأقيمت اليوم أول صلاة جمعة في مسجد "آيا صوفيا" بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/تموز الجاري، قرار مجلس الوزراء، الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

وتوافد المواطنون الأتراك منذ فجر الجمعة، بأعداد كبيرة نحو ساحة مسجد "آيا صوفيا" للمشاركة في الصلاة.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.