وقف الديانة التركي يفتتح محطة لمياه الشرب بالخرطوم

بهرام عبد المنعم / الخليج 365
افتتح وقف الديانة التركي، الجمعة، محطة توفر مياه الشرب النظيفة لآلاف الأشخاص، شرقي العاصمة السودانية الخرطوم.
وقال الملحق الديني التركي مصطفى داداش، للأناضول: "نحن سعداء جدا، والحمد لله الذي سخرنا لافتتاح بئر بقرية الخيرات في منطقة سوبا (شرقي الخرطوم)".
وأضاف: "نحن في وقف الديانة التركي، وجميع منظمات المجتمع الإسلامي الموجودين في السودان، نبذل قصارى جهدنا لخدمة إخواننا السودانيين، ولا نريد منهم جزاء ولا شكورا، فأعمالنا لا تقتصر على الآبار، وتشمل بناء المساجد والمدارس، وتمتد إلى المناسبات، في شهر رمضان، وعيد الأضحى".
وتابع: "إذا رأينا الابتسامة في وجوه الإخوة، والأطفال الصغار، نفرح بذلك كثيرا، ونحمد الله أنه يسخرنا في بناء وحفر أكثر من ألفي بئر، في مناطق مختلفة بالسودان".
وزاد: "أعمالنا لا تقتصر فقط على الخرطوم، فنحن ذهبنا إلى نيالا (غرب)، وفي عيد الأضحى سنذهب إلى كسلا (شرق)، والدمازين (جنوب شرق)، والدلنج (جنوب)، والفاشر (غرب)، وكادقلي (جنوب)".
وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.
كما شهدت العلاقات بين البلدين حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر/ كانون الأول 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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