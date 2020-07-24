اليمن.. الحوثيون يعلنون نفاذ مخزون الديزل في مناطقهم

اليمن /محمد السامعي/ الخليج 365



أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الجمعة، نفاذ مخزون الديزل في المناطق الخاضعة لهم، محذرة من تعطل الحياة فيها.



جاء ذلك في تصريحات لوزير النفط في الجماعة أحمد عبدالله دارس خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء طالبت بالسماح بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة (غرب).



وقال دارس، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام حوثية خلال الوقفة، إن "كميات الديزل انتهت من مخزون شركة النفط (معنية بتوفير الوقود)"، محذرا من " تعطل الحياة" في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعته نتيجة ذلك.



وأضاف أن "وزارة النفط في صنعاء (التابعة لهم)، أطلقت نداء استغاثة وما من مجيب".



وأردف دارس أن "الاجتماعات والوقفات والمؤتمرات الصحفية لم تف بالغرض، وأن الأمم المتحدة والعالم لم يسمعوا صوتنا".



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وطالب المسؤول الحوثي الأمم المتحدة بـ"القيام بمهامها، وواجبها الإنساني تجاه أكثر من 26 مليون يمني".



وتستهلك المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين قرابة 60 في المائة من الوقود باليمن.



وتتهم جماعة الحوثي التحالف العربي بقيادة السعودية، باحتجاز قرابة 20 سفينة نفطية، ومنع دخولها ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها منذ قرابة 6 سنوات.

فيما يقول التحالف عادة إنه حريص على تدفق المواد التجارية والإنسانية إلى اليمن، متهما الجماعة بمارسة "انتهاكات" بحق العمل الإنساني.‎

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.



ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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