لودريان: لبنان على شفير الهاوية لكن هناك إمكانية للنهوض

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة، أن لبنان "على شفير الهاوية"، لكن هناك إمكانية للنهوض.

كلام لودريان جاء خلال مؤتمر صحفي عقده في مدرسة الكرمل سان جوزف ـ المشرف جنوب بيروت، عقب لقائه رؤساء مؤسسات المدارس الفرنكوفونية المعتمدة في لبنان.

وقال إن "هناك أزمة عميقة في لبنان، وهذا ما قلته أمام المسؤولين، البلاد على شفير الهاوية، لكن هناك إمكانية للنهوض".

وأضاف لودريان، أن "البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يتكلم عن حياد إيجابي، وهو ما يعني بالنسبة إلي تحييد لبنان عن أزمات المنطقة".

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والحياد الذي يشير إليه الراعي، هو نفسه الذي قصده في تصريحاته عندما اعتبر أن هيمنة "حزب الله" على الحكومة والسياسة في البلاد، تركت لبنان وحيدا ومحروما من الدعم الخليجي أو الأمريكي أو الأوروبي.

وكرر الوزير الفرنسي، مطالبته "بتنفيذ إصلاحات كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأخذ التدابير الأساسية على صعيد الموارد المالية، إضافة إلى إصلاح قطاع الكهرباء، وتعزيز الشفافية".

كما أعلن أن "باريس ستقدم 15 مليون يورو للقطاع التعليمي في لبنان، وستبذل الجهد لتعميق الشراكة الفرنسية مع المدارس، لأنها ما يميّز لبنان".

والأربعاء، وصل لودريان إلى العاصمة بيروت، في أول زيارة رسمية منذ تولي حسان دياب رئاسة الحكومة في فبراير/ شباط الماضي، ضمن جولة بالمنطقة بدأها بالعراق.

وبجانب الأزمة الاقتصادية، يعاني لبنان انقساما واستقطابا سياسيا حادا، منذ تشكيل الحكومة الحالية، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تحت ضغط الاحتجاجات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.