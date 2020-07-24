ضبط معمل مخالف لإنتاج وبيع مطابخ الألمنيوم في نطاق بلدية المعابدة بمكة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية معملاً مخالفاً لإنتاج وبيع مطابخ الألمنيوم، ضمن نطاق البلدية.

أوضح ذلك رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، مؤكداً أنَّ الفرق الرقابية الميدانية رصدت خلال جولاتها المكثفة المعمل المخالف للإشتراطات، مشيراً إلى إتخاذ الإجراءآت النظامية و إغلاق المعمل فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأكَّد ” الشنبري ” إستمرار الجولات الرقابيّة على المعامل والمستودعات المُخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، و تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لإتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.