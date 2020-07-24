شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: الحملات الإعلامية الإخوانية السوداء على الإمارات سلاح ذو حدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية لدولة الإمارات، عبر حسابه بموقع تويتر، إن: "تضخيم دور الإمارات الإقليمي والذي دأبت عليه المنصات الإعلامية القطرية والتركية والإخوانية سلاح ذو حدين لمن يقود هذه الحملة السوداء، ومقصد هذه الحملات شيطنة الإمارات ولكنه في جزء منه إقرار بمحورية الإمارات ومصداقيتها بعيدا عن مؤامرات الخيم والتسجيلات".



أنور قرقاش عبر تويتر

وأضاف قرقاش، قائلاً: "كما أن تضخيم دور الإمارات يبيّنها وكأنها الرقم الصعب والدولة التي ترفع لواء التصدي للتدخلات الإقليمية في الشأن العربي دعايةٌ مجانيةٌ لا نستحقها كلها، فنحن شريك لقوى خيّرة في المنطقة تسعى إلى الاستقرار والتنمية وترفض الخضوع العربي للقوى الإقليمية".

وشدد قرقاش قائلاً: "ولا شك أن جزءاً من هذه الحملة السوداء المستمرة والتي يتم إنفاق الملايين عليها يعود إلى العجز عن مجاراة الطموح الإماراتي والريادة العلمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، فحين ندرك أن الجار يسرف بهدف شيطنتنا اعلموا أن لأمواله أثراً في تعزيز موقعنا ودورنا".