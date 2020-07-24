شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميرى بالكويت: الصورة المتداولة بوسائل التواصل لأمير البلاد غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتى الشيخ على جراح الصباح، بأن الصورة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، على أنها صورة منسوبة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، هي صورة غير صحيحة.
وأكد الشيخ علي الجراح - في بيان صحفي اليوم الجمعة - ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار وصور غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية، مشيرًا إلى أن ذلك قد تعرض فاعلها للمسائلة القانونية.
وكان الديوان الأميري الكويتي، قد أعلن مساء أمس الخميس، وصول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، مشيرًا إلى أن أمير الكويت في حالة صحية مستقرة.
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